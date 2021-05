Lazio, futuro di Marusic da decifrare: l'agente chiede di raddoppiare l'attuale stipendio

In casa Lazio nelle prossime settimane si parlerà del futuro di Adam Marusic, giocatore che ha tappato tutti i buchi creati dalle varie assenze stagionali e che è diventato un fedelissimo di Inzaghi. Attualmente il giocatore guadagna 750 mila euro a stagione con contratto in scadenza nel 2022. Il suo agente vorrebbe portare il contratto al doppio, cioè almeno 1,5 milioni di euro a stagione e la distanza con Lotito al momento è abbastanza ampia. Nel caso in cui non di dovesse trovare un'intesa, Marusic non si strapperebbe i capelli: a Roma sta bene, ma è anche tentato da un'avventura diversa altrove. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.