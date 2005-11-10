Lazio, Gattuso si gode i suoi bomber: Noslin MVP, Pinamonti fa 60 in A. Che bella concorrenza

Nella Lazio che vola, si allarga il sorriso anche a chi sarebbe in concorrenza. Nel 3-1 sul Monza, infatti, c’è spazio sia per Tijjani Noslin sia per Andrea Pinamonti, compagni di squadra e rivali di ruolo, entrambi protagonisti nel successo.

L’attaccante olandese, rimasto a secco, è stato infatti premiato comunque come MVP della partita. Merito delle sue giocate per i compagni: Noslin ha partecipato alle azioni dei primi due gol, ha lavorato molto per la squadra, ha creato spazi e inventato occasioni. Una fantasia che rientra nelle sue corde e che riesce a sprigionare anche nel ruolo cucitogli addosso da Ringhio, al centro dell’attacco.

Ancora meglio, tabellina alla mano, ha fatto Pinamonti. Subentrato nella ripresa, l’attaccante italiano ha regalato alla Lazio la tranquillità del 3-1, la sua prima rete in questo campionato e, in generale, con la maglia biancoceleste. Una rete che riapre la questione della concorrenza, ma che lo fa soprattutto sorridere per un traguardo: l’italiano ha infatti raggiunto quota 60 gol in Serie A. Non è da tutti.