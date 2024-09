Lazio, Gila: "Saremo difficili da battere. Esulto così perché mi sento un soldato"

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste prima della partita delle ore 12:30 sul campo del Torino: "Quella che scenderà in campo sarà una Lazio difficile da battere. Abbiamo tantissima voglia di portare a casa una vittoria fuori casa e di ottenere tre punti che ci danno una continuità importante. Il Toro è difficile da affrontare, ha grande qualità ma noi siamo fiduciosi del nostro lavoro e arriviamo qui con tantissima voglia. Sarà una gara bella da vivere. La chiave è misurarsi fisicamente al loro livello, essere cattivi con la palla e andare in attacco".

A Firenze il centrale spagnolo ha trovato la via del gol e sul tema Gila si esprime in questi termini: "Spero di fare più gol, sono cosciente che quando una cosa la vuoi alla fine arriva. Stiamo avendo abbastanza occasioni per fare gol quindi è buono vedere che anche la difesa può aiutare la squadra. Esultanza? Mi sento un soldato per la squadra, mi piace, la farò sempre".

TORINO-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

Torino (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos