Live TMW Lazio, Gila: "Soffriamo per le poche vittorie in casa. Vogliamo far gioire i tifosi"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.25 - Finisce 1-1 la sfida Champions dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, un risultato che tiene aperta la lotta al quarto posto e che fa sorridere soprattutto la Roma. Tra pochi minuti il calciatori dei biancocelesti Mario Gila interverrà in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.05 - È iniziata la conferenza stampa di Mario Gila

Vi siete dati una spiegazione a questi gol a inizio partita o inizio ripresa?

"È sicuramente legato alla concentrazione, abbiamo subito un gol così anche contro il Parma. Magari la seconda parte della stagione ci sta facendo male, in queste ultime due partite dovremo essere molto concentrati per non subire questi gol. Dobbiamo sistemare questo problema perché ci fa soffrire e sullo 0-0 avrebbero sofferto molto di più in inferiorità numerica".

Come vi spiegate questi tre mesi senza vittoria in casa?

"Ce lo chiediamo anche noi. Cerchiamo di dare tutto sia fuori casa che qua, anzi qui lo facciamo ancor di più perché ci spingono al massimo. È un peccato che gli stiamo dando poche soddisfazioni, è un fattore di concentrazione però è vero che dobbiamo sistemare questa situazione. Vincere in casa dovrebbe essere più facile e sarebbe bello dare queste soddisfazioni ai tifosi".

State aprendo un ciclo con Baroni?

"Ci ha migliorato molto mentalmente, vedo una squadra che non molla mai anche con risultati negativi. Lottiamo fino all'ultimo minuto, emotivamente siamo molto forti e questo è l'aspetto più importante. In questo il mister ci ha migliorato, sia a livello di squadra che individualmente".

Quanto peseranno le assenze di Zaccagni e Pellegrini con l'Inter?

"Sicuramente saranno due assenze pesanti, però siamo sicuri della squadra e della rosa che abbiamo. Sono due giocatori importanti, chiunque giocherà sappiamo che darà tutto in campo e aiuterà la squadra come tutti gli altri. Chi giocherà aiuterà la squadra".

Cosa vi sta mettendo in difficoltà a livello difensivo e dove potete migliorare?

"Stiamo subendo molti gol, è un fattore legato al centrocampo perché soffriamo giocando con soli due centrocampisti. Soffriamo la seconda palla anche perché siamo in inferiorità a centrocampo, subiamo poi tantissimi palloni dopo queste seconde palle. Come squadre lavoreremo in questi aspetti, non subire così tanti gol ci aiuterà in futuro ed è un fattore sicuramente da migliorare".

21.12 - È terminata la conferenza stampa di Mario Gila