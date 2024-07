Lazio, Greenwood in salita: in alternativa Stengs può tornare in auge

La Lazio insiste per Mason Greenwood, ma non ha rilanciato l’offerta di 20 milioni più 50% di rivendita futura. Il Mirror, tabloid inglese, ieri ha pubblicato la notizia di un presunto rilancio del Marsiglia, superiore ai 20 milioni. E quindi per il club biancoceleste l'operazione può farsi sempre più in salita. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Il diesse Fabiani a giugno ha trattato Stengs, l’operazione comprendeva lo scambio con Isaksen, non c’è stato accordo sul conguaglio che la Lazio voleva ricevere a suo favore, lo stesso valeva per il Feyenoord. Stengs è rimasto in Olanda, aveva detto sì al trasferimento e quel sì è ancora valido. La riapertura per l’olandese vale come opzione di riserva in caso di fallimento definitivo dell’affare Greenwood, sempre più complicato.