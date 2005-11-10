Lazio, Gudmundsson ancora ai box: il rientro può slittare dopo la sosta di novembre

La Lazio dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson ancora per diverso tempo. L'assenza dell'attaccante islandese, fermatosi durante l'ultima sosta per le nazionali a causa di un infortunio alla spalla, potrebbe infatti durare diverse settimane.

Come riportato da Il Messaggero, l'ex Fiorentina è alle prese con un recupero più lungo rispetto agli altri giocatori biancocelesti attualmente ai box. Mentre Cancellieri, Marusic e Rovella puntano a tornare a disposizione già per la sfida contro la Juventus, per Gudmundsson i tempi sembrano decisamente più dilatati. Il classe 1997 dovrà ancora utilizzare il tutore per la spalla fratturata e mantenere il braccio immobilizzato, una condizione che rende difficile ipotizzare un rientro a breve. Il ritorno in campo potrebbe arrivare soltanto dopo la pausa per le nazionali di novembre.

Una situazione che rappresenta una brutta notizia per Rino Gattuso, soprattutto considerando l'impatto avuto dalla Lazio in questo avvio di stagione. L'islandese era arrivato in estate per aggiungere qualità, fantasia e soluzioni offensive alla rosa biancoceleste, diventando una pedina importante nelle prime settimane del nuovo progetto tecnico. Ora l'allenatore dovrà trovare alternative per sopperire alla sua assenza, in attesa di poter contare nuovamente su uno dei giocatori più attesi della squadra.