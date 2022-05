Lazio-Hellas, le formazioni ufficiali: Basic in regia, davanti c'è Cabral. Tudor lancia Coppola

vedi letture

All'Olimpico Lazio e Verona scendono in campo per la gloria. Ultimo atto di un campionato al quale le due squadre non hanno più nulla da chiedere: Sarri si affida a Luiz Felipe al fianco di Acerbi per tamponare l'assenza di Patric, e conferma Cabral al posto di Immobile nel tridente chiuso da Felipe Anderson e Zaccagni (ex della sfida). Tanto turnover per Tudor: esordio stagionale tra i pali per Berardi, al centro del terzetto difensivo il giovane Coppola e Lasagna nel tridente offensivo con Simeone e Caprari.

Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali dell'incontro:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Marius, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Moro, Bertini.

Allenatore: Maurizio Sarri.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Berardi; Sutalo, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

A disposizione: Chiesa, Montipò, Casale, Cancellieri, Bessa, Dawidowicz, Depaoli, Frabotta, Retsos, Tameze, Praszelik.

Allenatore: Igor Tudor.