Lazio, Hoedt su Instagram: "È stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi"

Dopo la brutta prestazione di questo pomeriggio nel quarto di finale che la sua Lazio ha perso contro l’Atalanta per 3-2 Wesley Hoedt, difensore capitolino, ha voluto chiedere scusa ai tifosi biancocelesti attraverso il proprio profilo Instagram: "Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni di squadra. È stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo oggi".