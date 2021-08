Lazio, i convocati per la sfida contro lo Spezia: prima per Basic, recuperato Luiz Felipe

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro lo Spezia (ore 18:30) allo Stadio Olimpico di Roma. Prima per Basic, c’è Vavro che comunque resta in uscita. Recuperato Luiz Felipe, ecco l'elenco completo.

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: F. Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.