TMW Lazio, idea Almqvist: piace l’ex Lecce per rinforzare l’attacco

Un’idea per l’attacco della Lazio. Nel mirino c’è Pontus Almqvist, classe 99, l’anno scorso al Lecce e di proprietà del Rostov.

È una possibilità al vaglio dei biancocelesti e potrebbe diventare uno scenario più concreto nei prossimi giorni. La Lazio studia le mosse per l’attacco e il profilo dello svedese è da tenere in considerazione. Biancocelesti al lavoro, l’ultima idea è Pontus Almqvist…

L’attacco di Fabiani a Greenwood

Nei giorni scorsi il ds della Lazio Angelo Fabiani si era così espresso invece su Greenwood, obiettivo di mercato sfumato. "Greenwood lo volevamo già lo scorso anno, poi c’è stato un intoppo con il calciatore. Sapete tutti la problematica di Greenwood qual è stata. Un agente quest’anno ci ha paventato l’idea di Greenwood in Italia, gli abbiamo dato un tempo limite, da lì si è scatenata un’asta e ho ritenuto di poter andare fino a un certo limite. Abbiamo offerto 22 milioni di sterline per il 50% del giocatore, parliamo circa di 26 milioni di euro. Ha preferito prendere un’altra strada e io dico che i migliori affari sono quelli che non si fanno. Io voglio Rovella, Zaccagni, giocatori che amano l’ambiente dove lavorano. Questi mercenari non li voglio, è una fortuna non fare certi affari. Potrei vendermi per 50 mila euro in più ma ho dei valori che mi hanno trasmesso i miei genitori. Se ha intrapreso un’altra strada auguriamo a Greenwood le migliori fortune”.