Lazio, il dottor Rodia: "Lavoriamo per recuperare Lazzarri e Guendouzi, ma non decido io"

Una delle squadre che meglio stanno facendo in questa prima parte di campionato è senza dubbio la Lazio. Marco Baroni sembra aver trovato la quadra e dopo sette giornate è al terzo posto in classifica, a pari punti con Udinese e Juventus. Quella Juventus che sabato sera si ritroverà di fronte, in uno scontro d'alta graduatoria, in cui sarà determinante avere una squadra al meglio. Ma ci saranno anche Manuel Lazzari e Mateo Guendouzi? Questi ultimi due sono alle prese con alcuni problemini fisici.

Fabio Rodia, medico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio direttamente dalla clinica di Villa Mafalda per raccontare le ultime sulle condizioni del terzino destro e del centrocampista francese: “Lazzari? È qui (a Villa Mafalda, ndr.) per degli accertamenti di routine, visto che lui ha avuto un’infortunio. Adesso stiamo quantizzando il suo recupero e sta andando tutto bene. Guendouzi? Stiamo lavorando anche con lui per vedere di quantizzare il tempo di recupero e di poterlo mettere al più presto in squadra. Se giocherà contro la Juve? Non posso dirlo, non è compito mio. Adesso stiamo lavorando e vediamo quello che possiamo fare”.