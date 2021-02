Lazio, Immobile: "L'obiettivo è arrivare tra le prime 4. Nazionale? Devo segnare più gol"

La Lazio batte il Cagliari con il gol del "solito" Ciro Immobile, arrivato a 14 reti stagionali in 21 partite giocate. Proprio l'attaccante napoletano, ai microfoni di Sky Sport, fissa l'obiettivo per la squadra biancoceleste, chiamata a confermare il piazzamento Champions: "Abbiamo recuperato un po' di terreno in classifica, avevamo perso punti ed eravamo indietro rispetto alle altre. Abbiamo fatto 6 vittorie consecutive vincendo contro Roma e Atalanta riprendendo il cammino che ci eravamo prefissati a inizio anno. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro, serve continuità perchè le altre vanno forte. La prossima con l'Inter? E' molto importante, loro stanno facendo un bel campionato e sappiamo la difficoltà della partita. Abbiamo una settimana per preprarla e andremo a Milano per cercare di vincere", le sue parole.

Quale squadra ti ha impressionato di più?

"Quando abbiamo giocato con la Juventus era ancora in fase sperimentale mentre ora gioca bene. Con l'Inter e con il Milan sapevamo la difficoltà della partita e credo che a Milano, pur facendo una delle migliori prestazioni, non siamo stati premiati. Il calcio vive di momenti e quello non era il nostro per vincere. Credo che le squadre che lotteranno con noi fino alla fine sono forti, speriamo perdano qualche punto perchè vogliamo restare lì".

Come è il tuo rapporto con la Nazionale e con Mancini?

"Il mister mi conosce bene, lui spera che lasci sempre qualche gol per la Nazionale. Io faccio sempre il massimo per la mia nazione, quando indosso quella maglia è qualcosa di speciale. E' ovvio che anche lì, non stando tanto con gli altri, mi conoscono meno ed è più difficile rispetto alla Lazio. Sono soddisfatto di ciò che faccio in Nazionale anche se manca qualche gol; ne faccio tanti con la Lazio e con l'azzurro ne faccio meno, ma sono abbastanza maturo per capire che devo segnare di più. Spero di averli conservati per l'Europeo e non posso pretendere che la Nazionale cambi modo di giocare per farmi segnare di più".