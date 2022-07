Lazio in amichevole contro il Qatar, la formazione di Sarri: c'è Gila al fianco di Romagnoli

vedi letture

Dopo il ko in amichevole contro il Genoa, torna in campo la Lazio in un'inedita amichevole contro la nazionale del Qatar. Di seguito la formazione scelta da Maurizio Sarri, che schiera il neo arrivato Mario Gila al fianco di Romagnoli, cambiando la coppia con Casale vista in campo contro i liguri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Patric, Casale, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Bertini, Kiyine, Luis Alberto, Zaccagni, Cancellieri, Moro, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

QATAR (5-3-2): Yousof; Correia, Homam, Boualem, Tarek, Abdelkarim; Moustafa, Boudiaf, Thaimn; Ali, Afif.

A disposizione: H. Ahmed, Bassam, M. Mohammed, A. Mohammed, Musaab, Ismail, Ab. Ahmed, Abdelrahman, Mohamed, Jassem, Al. Ahmed, Yusuf, Osamah, Abdelaziz, Meshaal, Salah, Assim.

Allenatore: Felix Sanchez