Lazio in attesa di Sarri. Prima degli acquisti, il tecnico vuole testare Correa e Lazzari

In attesa che arrivi la firma di Sarri alla Lazio, il mercato biancoceleste comincia già a prendere una direzione precisa. Loftus-Cheek e Politano sono solo gli ultimi nomi, così come restano in orbita i soliti noti Maksimovic e Hysaj. In ogni caso, sottolinea Il Messaggero, Sarri tra le altre cose vuole testare pure Correa e Lazzari, prima di fare nuovi acquisti.