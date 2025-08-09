Lazio in campo col Burnley, le scelte di Sarri: centrocampo contato, Castellanos out
Lazio in campo alle ore 16 nell'amichevole di stampo europeo contro il Burnley in Inghilterra. A Turf Moor emergenza a centrocampo per i biancocelesti, viste le assenze per infortunio di Vecino e Belahyane, le cui condizioni saranno da valutare per l'esordio in Serie A contro il Como. Assente a sorpresa dall'undici titolare anche Taty Castellanos.
Questa la formazione ufficiale della Lazio, con fischio d'inizio fissato per le 16 ora italiana:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni
