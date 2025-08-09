Ufficiale
Union Brescia, ceduto in prestito annuale Enrico Lovato alla Pro Sesto
TUTTO mercato WEB
Cessione per l'Union Brescia. Ecco il comunicato ufficiale della Leonessa diramato pochi minuti fa:
"Union Brescia comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Enrico Lovato, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, alla società Pro Sesto".
