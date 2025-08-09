Ufficiale
Reggiana, arriva in prestito dall'Atalanta il centrocampista Leonardo Mendicino
AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio il calciatore Leonardo Mendicino, che vestirà in prestito la maglia granata fino al 30 giugno 2026.
Classe 2006, Mendicino ha completato tutto il percorso delle giovanili nel vivaio dell’Atalanta dalla formazione Under 12 fino all’Under 23, venendo in più occasioni aggregato alla prima squadra con la quale esordisce sia in Serie A che in Europa League. Nella scorsa stagione ha messo insieme 19 presenze con il Cesena FC, 17 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Dal 2021, veste la maglia Azzurra ed è sceso in campo con tutte le selezioni giovanili dall’Under 16 all’Under 19.
