Reggiana, ceduto in prestito stagionale Giacomo Cavallini al Forlì
Cessione da parte della Reggiana. Ecco il comunicato ufficiale del club emiliano:
"AC Reggiana comunica ufficialmente di avere ceduto a titolo temporaneo al Forlì FC le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Cavallini. Il difensore vestirà in prestito la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2026".
