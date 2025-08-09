Juventus, Tudor sugli 'esuberi': "Il mercato è aperto, vediamo. Vlahovic? Professionale"

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund ha parlato anche di mercato.

Ha parlato con Vlahovic?

"No, io parlo con tutti, tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, molto professionale, niente altro".

Ha parlato con la società di mercato? Quanto vi manca per essere protagonisti nella corsa scudetto?

"Noi facciamo aggiornamenti tutti i giorni, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare, c’è società che lavora. Io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato".

Qualche esubero le sta facendo cambiare idea?

"No, si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall'anno scorso. Siamo un po' tanti, poi si fanno le partitelle, possono giocare sempre in venti, però abbiamo organizzato il lavoro per tutti, poi vedremo cosa succede fino al 31, che il mercato è aperto".

Può essere la stagione di Bremer e Koopmeiners?

"Sarà la loro stagione, sono giocatori due forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio, gli diamo ancora a minutaggio, vedremo quanto. Koop sta facendo bene, sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione".

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Sono sempre partite diverse, queste partite di agosto, perché c’è tanto carico di lavoro dietro. Abbiamo spinto, questi quasi 18 giorni, si è lavorato tanto, ci sarà sicuramente un po’ di stanchezza, quello è normale, poi mano a mano mancano dopo domenica due settimane, giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello".