TMW
Milan, Thiaw ad un passo dal Newcastle. Per la sua sostituzione caccia a due italiani
TUTTO mercato WEB
Si avvicina a grandi falcate l'addio di Malick Thiaw al Milan. La fumata bianca per la cessione del difensore tedesco al Newcastle per una vicina ai quaranta milioni di euro, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si fa sempre più probabile.
Un'operazione, questa, che apre contestualmente anche il mercato in entrata per la difesa del Diavolo, con due giovani italiani nel mirino di Igli Tare: Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.
Per quanto riguarda, infine, l'attacco l'attenzione è sempre concentrata su Rasmus Hojlund del Manchester United che potrebbe sbarcare a Milanello inizialmente sotto forma di prestito, ma per un'operazione complessiva di circa 45 milioni di euro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile