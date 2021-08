Lazio in campo oggi col Twente: altra chance per Romero e Moro, in attesa dei rinforzi

vedi letture

La Lazio di Maurizio Sarri oggi affronterà il Twente, formazione di Eredivisie che inizierà il campionato tra una settimana e che pochi giorni fa ha perso in amichevole contro un’altra protagonista della nostra Serie A, il neopromosso Venezia. Al momento non ci sono test programmati per la prossima settimana - sottolinea il Corriere di Roma - e per questo Sarri ha intenzione di aumentare il minutaggio di quello che ritiene il blocco dei titolari: non più 45, ma almeno 60. Il tempo stringe, in campo e sul mercato: le ultime due amichevoli pareggiate contro Padova e Meppen hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme soprattutto sui meccanismi di gioco della Lazio, ancora lontani da quelle che sono le volontà dell’allenatore. Soprattutto Acerbi e Immobile avranno l’opportunità di mettere altri minuti nelle gambe, così come ci sarà un’altra chance per i giovani Romero e Moro, che in attesa di rinforzi si stanno giocando le loro possibilità.