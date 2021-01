Lazio, Inzaghi: "C'è tutto il tempo per recuperare. Rinnovo? Non ci sarà nessun problema"

Dopo il pareggio contro il Genoa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

Un commento alla partita.

"E' stato un ottimo primo tempo dove avremmo meritato di fare un gol in più ma nel secondo il Genoa ha approcciato meglio e noi non siamo stati bravi a soffrire, abbiamo concesso un gol che una squadra come la nostra non deve concedere. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, andiamo via delusi perché volevamo i tre punti”.

E' più deluso o più preoccupato?

"Più deluso. Preoccupato no perché nelle ultime tre gare la Lazio ha fatto ottime prestazioni. Sono deluso perché non abbiamo portato a casa i tre punti. Tra due giorni incontriamo la Fiorentina che è una squadra molto pericolosa. Oggi avevamo fuori Correa, Lulic e Fares che ci avrebbero permesso di allungare le rotazioni. Sono rientrati Leiva e Acerbi ora aspettiamo gli altri”.

L'obiettivo resta il quarto posto?

"Siamo ad un terzo del campionato. C’è tutto il tempo per recuperare e dobbiamo assolutamente farlo anche se ora la classifica non è bella per la Lazio".

Il rinnovo di contratto?

"Non ci sarà nessun problema. Al di là del mio rinnovo l'importante è cercare di tornare a fare tre punti che ci mancano da due partite".