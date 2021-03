Lazio, Inzaghi: "Molto soddisfatti della vittoria. Immobile? Tornerà presto a segnare"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 1-0 di questo pomeriggio in casa dell'Udinese. Queste le sue considerazioni: "Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice. I ragazzi l'hanno interpretata molto bene, abbiamo fatto una gara organizzata e siamo stati molto concentrati per 60 minuti, poi sapevamo che potevamo pagare qualcosa dal punto di vista fisico. Siamo molto soddisfatti".

Immobile ancora una volta non è andato in gol.

"I suoi gol arriveranno presto. Oggi ha fatto un'ottima gara, si è sacrificato molto e ha preso un palo. Ho la fortuna di avere diversi attaccanti a disposizione e per questo ho sostituito lui e Muriqi ad un quarto d'ora dalla fine. Ciro tornerà al gol sicuramente. Eravamo tutti contentissimi a fine partita per la vittoria, è normale che tutti vorrebbero rimanere in campo ma ci sono cinque sostituzioni. Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive, per cui molto bene".

Reina ha fatto una grande partita e sta aiutando i compagni nel percorso di crescita.

"Sta facendo ottime partite. E' venuto con grande umiltà, si è messo a disposizione ed ha sfruttato il momento difficile di Strakosha tra Covid e infortunio. Io non regalo niente, sta meritando sul campo di giocare".