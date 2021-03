Lazio, Inzaghi sugli infortunati: "Spero che Lazzari possa esserci contro l'Udinese"

"A Fares è rimasto sotto il ginocchio, ma ha provato a rientrare prima di alzare bandiera bianca per il dolore. Mentre per Lazzari si tratta di un colpo al dito della mano, molto doloroso, ma spero possa esserci alla prossima". Così il tecnico della Lazio Filippo Inzaghi nel dopo gara ha parlato a caldo degli infortuni dei due esterni. Parole che non fanno ben sperare per l'algerino in vista della sfida contro l'Udinese in campionato, l'ultima prima della sosta.