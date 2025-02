Lazio, Isaksen: "Sto imparando ogni giorno. In Italia i difensori sono molto più forti"

Al termine del match contro il Napoli, l'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha parlato in zona mista: "Un'emozione fantastica fare gol in questo stadio meraviglioso - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Un'atmosfera bellissima. Potevamo vincerla, volevo fare la doppietta per aiutare la squadra ancora di più. Ma sono comunque felice di aver fatto un gol importante. Il Napoli, dopo il nostro gol, ha iniziato a fare molto bene".

Cosa sta cambiando in te?

"Sto imparando ogni giorno. Non è facile in Italia, i difensori sono molto più forti. Anche oggi Juan Jesus era sempre alle mie spalle. Sto provando a essere sempre più imprevedibile e a fare cose non semplici per i difensori. La cosa più importante è sentire la fiducia della squadra".

Più contenti per il pareggio o delusione?

"Tutti nello spogliatoio abbiamo avuto una stran sensazione. Chiaramente dobbiamo esser felici per il pareggio, ma abbiamo fatto una grande partita davanti ai nostri tifosi e tutti hanno sentito che potevamo fare qualcosa di più. Però dobbiamo ricordare che abbiamo giocato contro il Napoli, e non è mai facile".

Un gol all'andata e uno al ritorno: qual è quello che ti ha dato più soddisfazione?

"Tutti e due, non lo so. Tutti sono stati belli. Però quello dell'andata è stato più importante perché abbiamo vinto. Oggi è arrivato un pareggio, ed è stato comunque importante".

A chi lo dedichi?

"Non lo so, alla squadra e ai tifosi. Voglio sempre vincere davanti a loro".