Lazio, Jony può partire: piace allo Sporting Gijon che offre un prestito con diritto

Può lasciare la Lazio in queste ultime settimane di mercato Jony Rodriguez, che piace molto in Spagna. Come riporta Il Messaggero, l'esterno avrebbe attirato le attenzioni di Almeria e soprattutto Sporting Gijon, che vorrebbe portarlo in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni. Come riporta il quotidiano, però, la Lazio preferirebbe cedere Jony agli andalusi dell'Almeria.