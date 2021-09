Lazio ko, Milinkovic-Savic: "Ero incazzato, poi mi sono ricordato cosa significa questa maglia..."

"Ieri erano 250 partite con la Lazio. Non stavo scrivendo niente perché sono incazzato per risultato...". Scrive così il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, sui propri social dopo il ko contro il Milan: "Ma poi mi sono ricordato di cosa significa per me quell'Aquila sul petto e questa maglia. Allora: duro lavoro e GRAZIE a voi per sostenerci SEMPRE! Avanti insieme, il vostro Sergente".