Lazio, le ultime da Formello: Acerbi in campo, Immobile in gruppo domani o al più tardi giovedì

Ultimissime da Formello sulla Lazio in vista della gara contro l'Inter. Acerbi, rientrato dalla Nazionale, oggi è sceso subito in campo agli ordini di Sarri. Ancora differenziato per Immobile, che si aggregherà al gruppo domani o al più tardi giovedì. Come ieri, assente Zaccagni alle prese con l'influenza.