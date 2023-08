Lazio, Lotito rilancia per Pellegrini: l'obiettivo è l'arrivo in prestito, ecco le cifre dell'affare

La Lazio non si ferma a Kamada e Isaksen. Sull'agenda di Claudio Lotito ci sono infatti anche altri due nomi da regalare al più presto a Maurizio Sarri: uno di questi è Luca Pellegrini della Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, il patron laziale si è allineato alla richiesta del suo tecnico dopo un iniziale scetticismo e ha riallacciato i contatti con i bianconeri.

Tra oggi e domani potrebbe esserci un incontro o un appuntamento telefonico per intavolare l’operazione. Lotito punta al prestito, magari biennale, con obbligo di riscatto. La cifra è da definire, ma potrebbe aggirarsi attorno agli 8 milioni. Per chiudere l’affare in questi termini serve il rinnovo di Pellegrini, il cui contratto con la Juve è in scadenza nel 2025. Allungando il contratto potrebbe essere spalmato su più anni l’ingaggio attuale da 3 milioni netti, che rappresenta un ostacolo per la Lazio. Anche in caso di rinnovo, Lotito chiederebbe ai bianconeri di partecipare al pagamento dello stipendio.