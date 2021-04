Lazio, Luis Alberto e Lucas Leiva sono rientrati in gruppo. Ancora assenti Caicedo ed Escalante

vedi letture

Con mister Simone Inzaghi di nuovo a bordocampo, la Lazio oggi ha svolto la prima vera seduta dopo il ko di Napoli. Tornano in gruppo - come raccolto da TMW in casa biancoceleste - Luis Alberto e Lucas Leiva, mentre ancora non si vedono Felipe Caicedo (problema al piede), Luiz Felipe (caviglia) e Gonzalo Escalante.

Ricordiamo che i capitolini preparano il big match di lunedì contro il Milan.