Lazio, Luis Alberto: "Era importantissimo vincere, nelle ultime settimane siamo migliorati"

vedi letture

Soddisfatto Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta nel derby contro la Roma. "Per noi quest'anno era importantissimo vincere, in campionato non stavano facendo al meglio però nelle ultime settimane c'è stata una squadra diversa. Oggi abbiamo confermato tutto con una mentalità vincente per continuare a crescere. Abbiamo fatto il passo avanti vincendo con le big ma non dobbiamo perdere la concentrazione contro le altre squadre".

Segnare è più bello?

"Io mi sento di aiutare la squadra per vincere, adesso sta toccando a me segnare e deve essere così. E' una questione di tempo e di continuare a lavorare".