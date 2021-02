Lazio, Lulic: "Parolo è un punto di riferimento, è il nostro professore o commercialista"

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista nel corso del programma 'Tell me', in onda su Lazio Style Channel, il capitano della Lazio Senad Lulic parla così degli altri due senatori biancocelesti, Stefan Radu e Marco Parolo: "Stefan è timido davanti alle telecamere, però in palestra e nello spogliatoio ti diverte e ti fa stare bene. Ci conosciamo dall'inizio con lui, con Marco un po' di meno ma sempre da tanto. Siamo i vecchietti dello spogliatoio e si è creato davvero un bel rapporto. Stefan ti dice sempre quello che pensa, che sia positivo o negativo. Lui è diretto ma al tempo stesso divertente. Un aneddoto bello? Ce ne sono tantissimi. Marco è uno diplomatico, quando c'è qualcosa che non capisci, lui è un punto di riferimento per tutti, soprattutto per i ragazzi stranieri. Ti spiega tutto, lo soprannominiamo il professore, il commercialista, tutto (ride ndr). Anche con lui si è creato un rapporto bellissimo".