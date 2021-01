Lazio, Lulic sulla via del pieno recupero. Prenderà il posto in lista di Djavan Anderson

vedi letture

Ultime dall'infermeria della Lazio. A Formello si è rivisto con i compagni Correa, che ha iniziato a lavorare in gruppo prima di svolgere differenziato. Rientrerà per il derby, mentre Fares, anche lui alle prese con un problema al polpaccio, è indietro. Da segnalare il primo gol in partitella di Lulic, ormai sulla via del pieno recupero: prenderà il posto in lista di Djavan Anderson.