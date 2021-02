Lazio, Milinkovic ha ripreso ad allenarsi ma solo a parte. Assente anche Radu

Sergej Milinkovic-Savic è tornato a lavorare oggi a Formello, anche se ha svolto solo differenziato. Oltre ai soliti noti Strakosha e Luiz Felipe, non si è visto neanche Stefan Radu: il difensore è affaticato e verrà gestito. Al momento non è in dubbio per domenica.