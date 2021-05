Lazio, niente offerte top per Inzaghi: domani l'incontro decisivo con Lotito

Domani dovrebbe andare in scena il tanto atteso incontro tra Simone Inzaghi e Lotito per parlare del futuro. Dopo il ko di Firenze però, il tecnico ha capito di essere finito su un terreno bruciato con indiscrezioni su un cambio di panchina che si stavano moltiplicando di ora in ora. L'amarezza del tecnico, espressa a chiare lettere dopo il Sassuolo, nasce proprio da questo. Lui avrebbe potuto anticipare i tempi per parlare di una conferma questo è certo, anche perché adesso i rumors sul suo futuro altrove non si sono mai concretizzati con proposte o offerte dei grandi club e chi pensava che potesse accasarsi ancor prima di lasciare la Lazio, ha sbagliato di grosso perché si sta verificando il contrario. L'incontro di domani servirà per capire se c'è ancora del margine per ricucire lo strappo oppure se l'addio si consumerà senza ulteriori indugi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.