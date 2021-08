Lazio, nome nuovo per la difesa: Ahmedhodzic del Malmo. Piace anche a Napoli e Atalanta

Nome nuovo per la difesa della Lazio. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, il club biancoceleste avrebbe fatto un sondaggio per Anel Ahmedhodzic centrale classe 1999 del Malmoe (non occuperebbe slot nella lista). Lo svedese è in scadenza nel 2023, viene valutato intorno ai 4 milioni di euro. Piace anche a Napoli e Atalanta.