Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: riecco Cataldi e Bernabé, Maldini con Pedro e Isaksen
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Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Parma per la sfida valida per il 31° turno di Serie A, in programma all'Olimpico alle ore 20.45. In regia, tra le fila biancocelesti, si rivede Cataldi, mentre in attacco Sarri schiera il tridente Isaksen-Maldini-Pedro. Sul fronte opposto, mister Cuesta rilancia invece Bernabé dal 1' e conferma il tandem offensivo Strefezza-Pellegrino.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
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