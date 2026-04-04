Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: riecco Cataldi e Bernabé, Maldini con Pedro e Isaksen

Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Parma per la sfida valida per il 31° turno di Serie A, in programma all'Olimpico alle ore 20.45. In regia, tra le fila biancocelesti, si rivede Cataldi, mentre in attacco Sarri schiera il tridente Isaksen-Maldini-Pedro. Sul fronte opposto, mister Cuesta rilancia invece Bernabé dal 1' e conferma il tandem offensivo Strefezza-Pellegrino.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.