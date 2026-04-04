Parma, Delprato: "Punto molto importante all'Olimpico: dispiace non aver vinto, ma pari giusto"

Enrico Delprato, difensore del Parma e autore del provvisorio 0-1 stasera all'Olimpico, ha commentato così a Sky Sport il pareggio dell'Olimpico: "Sicuramente un punto molto importante. Non ti nascondo che c'è il rammarico di non aver preso i tre punti. Anche se il risultato giusto può essere il pareggio, comunque c'è rammarico. Ma non era facile venire qua e portare a casa un punto. Prendiamo le cose positive, ovvero il pareggio".

Sulle prossime sette partite contro squadre molto forti: "Noi non facciamo calcoli, cerchiamo di prendere una partita alla volta. Sappiamo che affrontiamo squadre di primissimo livello. Ma tutte le partite sono difficili, ce lo ha dimostrato la gara contro la Cremonese. Dobbiamo essere bravi a ripartire col piede giusto e dare continuità a questo pareggio, sapendo che abbiamo una partita difficile come quella contro il Napoli".