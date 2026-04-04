Cuesta dopo l'1-1 con la Lazio: "C'è rammarico, ma il punto ci aiuta a muovere la classifica"

Mister Carlos Cuesta, intervenuto a Sky Sport dopo il pari dell'Olimpico, ha analizzato così la prestazione del suo Parma contro la Lazio: "Adesso rammarico c'è, è ovvio che senti che è un peccato. Soprattutto nel primo tempo siamo riusciti a progredire e gestire bene la palla per creare occasioni. Sapevamo che trovavamo un avversario forte, con tanta qualità individuale, e infatti loro sono riusciti a pareggiare. Prendiamo il punto, che ci aiuta a muovere la classifica. Sappiamo che la reazione è stata giusta fin dalla prima azione e che questo è lo spirito che dobbiamo mantenere, aggiungendo qualità di gioco".

Se bastano 35 punti per salvarsi: "Dico sempre lo stesso, non facciamo matematica. Noi ci focalizziamo sulle prestazioni e sul fare una grande prestazione col Napoli, anche per i nostri tifosi".

Sul carattere del gruppo: "Penso che non conti solo il carattere. Per me un concetto fondamentale è la compattezza. Quando perdi la palla e non sei abbastanza compatto per riaggredire allora devi scappare. Io non mi prendo solo questi aspetti, ma anche l'atteggiamento della squadra. Dobbiamo mantenerlo e aggiungere anche altro. Dobbiamo prendere questa ripartenza dopo due sconfitte, per sapere dove sono i nostri punti di forza ma dobbiamo anche evolverci, con spirito per fare tutto per migliorare".