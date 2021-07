Lazio, Parolo appende le scarpe al chiodo e riparte dal settore giovanile

Marco Parolo da oggi non è più un giocatore della Lazio, esattamente come Senad Lulic. Se il secondo però spera di continuare a giocare, magari in Svizzera sua patria d'adozione, il primo ha già deciso di appendere le scarpette al chiodo per iniziare un nuovo percorso nel calcio. Nella fattispecie quello da allenatore del settore giovanile, da cui ripartirà direttamente nella sua Gallarate dove c'è una Scuola Calcio che porta il suo nome. Poi ci sarà il tempo di pensare ai grandi e in grande. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.