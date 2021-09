Lazio, Pedro: "Questo il derby migliore del mondo. Ora ci può essere un nuovo inizio"

Pedro, ai microfoni di Lazio Style, commenta la vittoria nel derby contro la Roma: “E’ un’emozione speciale, è un derby speciale per me. Mi hanno detto che solo in due avevano segnato in entrambe le squadre nella storia. Arrivavamo dopo una striscia negativa e siamo stati perfetti, sono molto contento di aver fatto questi gol per la squadra e i tifosi”.

Sarri dice sempre che nelle partite importanti Pedro deve sempre giocare.

“Sarri è un allenatore top. La partita arrivava in un momento difficile anche per lui, il derby è speciale e lui sa come motivarci. Per me è importante la sua fiducia, per questo quando ho segnato sono andato dal mister e l’ho voluto festeggiare con lui. La cosa più importante oggi era la vittoria”.

Come si vive l’adrenalina nel pre gara tra Lazio e Roma?

“C'è sempre tensione nei derby, non giochi solo per te ma per tutta la gente. È una tensione speciale per una partita speciale, è il derby più forte del mondo per quello che genera la città, che parla tanto della partita. Sapevamo che dovevamo fare una partita bellissima per vincere e lo abbiamo fatto. Il sentimento dei tifosi è incredibile, è un sentimento che non si può spiegare con le parole. Tutti i tifosi sono con noi, dobbiamo ringraziarli per il supporto”.

Stai meglio fisicamente?

“Questa partita ti dà una carica speciale per arrivare fino alla fine. Negli ultimi minuti ero stanco, ho cercato di dare tutto e sono contento di tornare a giocare novanta minuti, per me è una cosa buona perchè non ho fatto pre season. Sono arrivato e ho iniziato a giocare, è difficile ma sono contento. I compagni e il mister mi aiutano, mi trovo bene e dobbiamo continuare così”.

Vi siete dati un messaggio in spogliatoio?

“Può essere un nuovo inizio, quando vinci hai tanta fiducia. La gente è contenta, possiamo sfruttarlo e ora penso che possiamo fare benissimo in queste due partite”.