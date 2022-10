Lazio, Pedro: "Romero lavora sempre bene in allenamento, potrebbe giocare di più"

Nel post partita di Lazio-Midtjylland, terminata col successo biancoceleste per 2-1, l'attaccante Pedro ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi non era facile, sapevamo che loro giocano bene. Abbiamo disputato una bella prestazione e abbiamo ottenuto la vittoria. Dobbiamo giocare bene anche in Olanda per conquistare i tre punti. Peccato per il gol annullato, ci sarebbe servito per gestire bene i minuti finali. Abbiamo comunque lottato fino alla fine. Contro il Feyenoord sarà una sfida difficile in un ambiente difficile. Dovremo essere concentrati al massimo per vincere. Siamo una squadra molto buona con giocatori che possono giocare sempre. Oggi hanno giocato sia Cancellieri che Romero che ha disputato una bella prestazione. È un ragazzo che lavora sempre bene in allenamento, penso che potrebbe giocare maggiormente”.