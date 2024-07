Lazio, priorità alle cessioni: sistemati gli esuberi, Lotito prenderà 'quello che serve'

vedi letture

"Mercato? Prenderò che serve". Con queste parole, ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso sul mercato biancoceleste. La tifoseria spinge per dei nuovi acquisti, soprattutto considerando che le rivali si stanno muovendo molto in questo senso. Qualcosa certamente arriverà, ma senza essere mossi dalla fretta generata dalla piazza.

Prima gli esuberi

Prima di pensare agli acquisti però il ds Fabiani, appena rientrato a Formello, deve portare a termine delle cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport, i nomi che dovrebbero lasciare la Capitale in queste settimane sono: Cataldi (per le vicende degli ultimi giorni), Hysaj, Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson. Servono plusvalenze, per reperire risorse da reinvestire.

I possibili nomi in entrata

Sistemati i giocatori che non rientrano nei piani di Baroni, ecco che la Lazio proverà a chiudere per qualche acquisto funzionale. I nomi sono noti da tempo: con Laurienté c'è già un accordo ma manca quello col Sassuolo, mentre il nome di Cherki si è un po' raffreddato vista la richiesta di 20 milioni del Lione. Piace anche Bellingham jr del Sunderland, James Rodriguez non si è ancora liberato dal San Paolo e resta viva l'ipotesi di un ritorno di Correa, che presto potrebbe svincolarsi dall'Inter.