Lazio, problemi per Papastathopoulos: l'indice di liquidità limita l'operazione a 2,5 milioni

Una nuova regola da parte della FIGC limita la possibilità dei nuovi acquisti per tutte le società della Serie A. Non fa eccezione la Lazio che, in estate, ha avuto difficoltà a tesserare sia Hoedt che Fares e che, in questa finestra di mercato, vorrebbe riportare in Italia Sokratis Papastathopoulos, ex Genoa, che ha risolto consensualmente il proprio contratto con l'Arsenal. L'indice di liquidità però ferma tutte le operazioni: la Lazio può spendere 2,5 milioni di euro fra acquisto (che sarebbe zero) e contratto, ma non solo per un anno, bensì per tutta la durata. Cifre che non permetterebbero la conclusione dell'operazione.