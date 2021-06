Lazio pronta a blindare Luiz Felipe e Marusic: imminente il rinnovo per entrambi

vedi letture

Lazio al lavoro per blindare due giocatori che saranno centrali anche nel progetto di Maurizio Sarri: si tratta di Adam Marusic e Luiz Felipe, entrambi in scadenza nel 2022. I biancocelesti - riferisce l'edizione odierna del Corriere di Roma - vorrebbero chiudere entro la prossima settimana le trattative per i due rinnovi: la firma del difensore brasiliano è imminente, e anche attorno alla scelta del montenegrino si respira grande ottimismo. Non è escluso che entrambi partano per il ritiro di Auronzo di Cadore con un nuovo contratto in valigia.