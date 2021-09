Lazio, può essere l'ultimo anno di Luis Alberto. Il suo erede designato c'è già: è Basic

Come scrive l'edizione odierna del Corriere di Roma, viste le premesse movimentate questa potrebbe essere persino l'ultima stagione alla Lazio per Luis Alberto. Essendo un grande calciatore, mai è stata perseguita realmente la volontà espressa più volte da Lotito di liberarsene, e con l'arrivo del croato Toma Basic - si legge - potrebbe essere innescata una concorrenza tra i due per un posto da titolare. Da investimento più oneroso di questo calciomercato (7 milioni di euro più 3 di bonus al Bordeaux) intorno a lui c'è il progetto di trasformarlo nel nuovo Luis Alberto. Ora toccherà a Basic confermare le buone sensazioni sul suo conto.