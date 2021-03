Lazio quasi fuori dalla Champions, Inzaghi: "Speriamo di tornarci, siamo tutti ambiziosi"

vedi letture

Qualificazione compromessa dopo il 4-1 dell'andata. Però la Lazio, a detta di Simone Inzaghi, domani scenderà in campo contro il Bayern Monaco provando a chiudere questa kermesse europea nel migliore dei modi: "Noi dobbiamo goderci fino in fondo una serata come quella di domani. Spero possa ricapitare perché siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino in Champions è stato molto buono, il nostro obiettivo era tornare agli ottavi. Col risultato dell'andata abbiamo compromesso il passaggio del turno ma domani sera proveremo a disputare una gara nel migliore dei modi". La partita sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.