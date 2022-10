Lazio, Sarri convinto dal falso nove Felipe Anderson: Cancellieri potrebbe partire esterno

vedi letture

Felipe Anderson è piaciuto talmente tanto a Sarri nel ruolo di falso nove che anche stasera verrà riproposto in quella posizione in Europa League contro il Midtjylland. Una scelta che verrà confermata anche nel caso in cui dovesse scendere in campo Cancellieri, che non partirà come prima punta, nel caso parta da titolare, ma da esterno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.