Lazio, Sarri e il rapporto con Luis Alberto: "Adesso è un giocatore fenomenale..."

Quanto cresciuto il rapporto con Luis Alberto? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha risposto anche a questa domanda: "Dipende che intendi. Adesso è un giocatore fenomenale, io non lo so il pubblico e i giornalisti cosa guardano durante le partite. Per quello che vede l'allenatore quello che sta facendo mi rende contento. È un giocatore totale, ti tira da fuori, rincorre, fa tutto. Giocatore sopra le righe".

