Lazio, Sarri e la caccia al vice-Immobile: l'allenatore vorrebbe puntare su Caputo

Maurizio Sarri in vista della prossima stagione chiede con decisione un vice-Immobile e già a gennaio aveva indicato il nome di Francesco Caputo come potenziale candidato. La sua posizione non è cambiata, pensa che l'attaccante della Sampdoria sia perfetto per caratteristiche a giocare alle spalle del bomber laziale. Ha 35 anni, potrebbe anche accettare il ruolo di riserva in una squadra ambiziosa e anche tecnicamente è simile a Immobile. Sarri non molla, gli piace ancora molto ed è pronto ad accoglierlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.